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Kırıkkale'de kayınpederini öldüren damat tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 21:14 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de kayınpederini öldüren damat tutuklandı

Kırıkkale'de kayınpederini pompalı tüfekle vurarak öldüren damat tutuklandı.

Tartıştığı kayınpederi Abdullah Ürkmez'i (59), Tuna Caddesi 214. Sokak'taki evinin önünde öldüren Z.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Z.E, dün tartıştığı kayınpederi Abdullah Ürkmez'i pompalı tüfekle ateş ederek yaralamıştı. Ürkmez, ambulansla kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
damat kayınpeder kırıkkale

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