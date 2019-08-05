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Kırıkkale'de kayıp zabıt katibini arama çalışmaları sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 16:23 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de 5 gün önce adliyeden çıktıktan sonra ortadan kaybolan zabıt katibi Ömer Doğan'ı (44) arama çalışmaları devam ediyor.

Kırıkkale'de kayıp zabıt katibini arama çalışmaları sürüyor

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de 5 gün önce adliyeden çıktıktan sonra ortadan kaybolan zabıt katibi Ömer Doğan'ı (44) arama çalışmaları devam ediyor. 5 yıl önce 2 yeğeni de kaybolduktan sonra ölü olarak bulunan Doğan'ı arama çalışmalarında kadavra köpekleri de yer aldı.
Kırıkkale'de oturan evli ve 2 çocuk babası zabıt katibi Ömer Doğan, geçen çarşamba günü sabah saatlerinde işe gitmek için Sanayi Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Mesai saatleri içinde Kırıkkale Adliyesi'ne gelen Doğan, saat 10.00 sıralarında dışarı çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ve polis ekipleri, çevredeki mobese kameralarını inceledi. Yapılan inceleme üzerine Doğan'ın Balışeyh ilçesine bağlı Dikmen köyüne gittiğini tespit edildi. Köyde yapılan aramada Doğan'a ait herhangi bir ize rastlanmadı. Olayla ilgili olarak Ömer Doğan'ın kaybolduğu gün yanında olduğu belirlenen yeğeni H.D. gözaltına alındı.
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Ömer Doğan'ı arama çalışmaları 52'nci gününde devam ediyor. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 50 asker, Balışeyh ilçesinde ve Dikmen köyü ile Yeniçıkan mevkiinde arama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalara jandarmaya ait kadavra köpekleri 'Mavi', 'Konuk' ile iz takip köpeği 'Oyuk' ile çalışmalarda yer aldı. 3 köpek Dikmen köyünde Doğan'a ait evin çevresinde çalışma yürüttü.
5 YIL ÖNCE KAYBOLAN 2 YEĞENİ ÖLÜ BULUNDU
Bu arada Ömer Doğan'ın yeğenlerinin de 5 yıl önce çobanlık yaparken Dikmen köyünde kaybolduğu öğrenildi. Av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü tespit edilen Furkan Doğan'ın (14) cesedinin 1 gün sonra köyün çıkışında, Murat Doğan'ın (20) cesedinin ise 17 gün sonra bulunduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kırıkkale'de kayıp zabıt katibini arama çalışmaları sürüyorKırıkkale'de kayıp zabıt katibini arama çalışmaları sürüyorKırıkkale'de kayıp zabıt katibini arama çalışmaları sürüyorKırıkkale'de kayıp zabıt katibini arama çalışmaları sürüyor

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