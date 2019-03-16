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Kırıkkale'de kaza: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 08:38 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de yağmurun etkiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE'de yağmurun etkiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Ankara-Kırıkkale karayolunun Irmak köyü mevkiinde yaşandı. Demir Şimşek'in kullandığı 06 BEP 303 plakalı otomobil, Kırıkkale yönünde ilerlediği sırada, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Sürücü Demir Şimşek ile yolcular Tayfur Şimşek ve Nazan Yıldırım hurda yığınına dönen otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan yaralılar, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun Kırıkkale yönü yaklaşık 1 saatliğine araç geçişine kapandı. Polis ekipleri, uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda trafik önlemi aldı. Hurdaya dönen otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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