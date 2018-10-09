Kırıkkale’de kaza: 6 yaralı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, karşı şeride geçerek devrilen otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.
Sefer Gökbulut yönetimindeki 06 BG 9525 plakalı otomobil, Kırıkkale’nin Keskin ilçesi yakınlarında karşı şeride geçerek yol kenarına devrildi. Kazada, otomobil içinde bulunan sürücü Sefer Gökbulut, Serbes Çelik, Şennur Eldemir, Hatice Gökbulut, Mercan Türkmen ve İsmail Türkmen yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.
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