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Kırıkkale'de kaza: 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 23:48 | Son Güncelleme

KIRIKKALE- Ankara Karayolu'nun Kalecik kavşağında iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3’ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE- Ankara Karayolu'nun Kalecik kavşağında iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3’ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Kayseri'den Ankara istikametine giden Abdullah Gençer idaresindeki 26 NV 844 plakalı otomobil, saat 21.30 sıraladında Kalecik istikametinden gelen Hasan Büyük idaresindeki 06 ZOY 21 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü Abdullah Gençer ile araçta bulunan Ahmet Şimşek, Sibel Açıkgöz, Muhammed Ali Açıkgöz, Rabia Açıkgöz ile diğer otomobilde bulunan Remziye (31), Azra (9), Yağmur (6) ve Dilan Büyük yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalelerinden sonra Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılardan Ahmet Şimşek, diğer otomobilin kavşakta aniden önlerine çıktığını öne sürdü. Kazadan sonra Kırıkkale-Ankara karayolu bir süre trafiğe kapandı. Karayolunda trafik akışı kaza yapan otomobillerin çekilmesiyle normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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