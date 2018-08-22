Kırıkkale'de kaza: Emirhan öldü, babası ve babaannesi yaralı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de seyir halindeyken hafif ticari aracın yandan çarptığı otomobil bariyere vurdu. Kazada, otomobilden fırlayan Emirhan Göksü (4) öldü, babası ile babaannesi ise yaralandı.
Kaza, Kırıkkale-Samsun karayolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Samsun yönünden Ankara yönüne giden Mehmet Göksu (34) yönetimindeki 06 Y 1422 plakalı otomobile, iddiaya göre aynı yöne giden Yakup Tekbaş yönetimindeki 38 AN 343 plakalı hafif ticari araç yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Mehmet Göksü ile annesi Kerziban (53) ve araçtan fırlayan oğlu Emirhan Göksü yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan küçük Emirhan, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.
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