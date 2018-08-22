HABER

Kırıkkale'de kaza: Emirhan öldü, babası ve babaannesi yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2018 13:15 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de seyir halindeyken hafif ticari aracın yandan çarptığı otomobil bariyere vurdu.

Kırıkkale'de kaza: Emirhan öldü, babası ve babaannesi yaralı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de seyir halindeyken hafif ticari aracın yandan çarptığı otomobil bariyere vurdu. Kazada, otomobilden fırlayan Emirhan Göksü (4) öldü, babası ile babaannesi ise yaralandı.
Kaza, Kırıkkale-Samsun karayolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Samsun yönünden Ankara yönüne giden Mehmet Göksu (34) yönetimindeki 06 Y 1422 plakalı otomobile, iddiaya göre aynı yöne giden Yakup Tekbaş yönetimindeki 38 AN 343 plakalı hafif ticari araç yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Mehmet Göksü ile annesi Kerziban (53) ve araçtan fırlayan oğlu Emirhan Göksü yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan küçük Emirhan, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

FOTOĞRAFLI

Kırıkkale'de kaza: Emirhan öldü, babası ve babaannesi yaralıKırıkkale'de kaza: Emirhan öldü, babası ve babaannesi yaralıKırıkkale'de kaza: Emirhan öldü, babası ve babaannesi yaralı

PARTNERCinsel ilişki sırasında yaşanan ağrıya dikkat!Cinsel ilişki sırasında yaşanan ağrıya dikkat!
Herkül'ün üç başlı köpeği yakaladığı mağaraya ziyaretçi akınıHerkül'ün üç başlı köpeği yakaladığı mağaraya ziyaretçi akını
Niğde'de otomobil kamyonla çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralıNiğde'de otomobil kamyonla çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!

ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!

ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esad'a açık tehdit: Harekete geçmekte kararlıyız!

ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esad'a açık tehdit: Harekete geçmekte kararlıyız!

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da korkunç olay! 4 yaşındaki çocuğun cesedi inşaatta, annesi ise mezarlıkta bulundu!

Adana'da korkunç olay! 4 yaşındaki çocuğun cesedi inşaatta, annesi ise mezarlıkta bulundu!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde akılalmaz ihmal! Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde akılalmaz ihmal! Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı

Bu fotoğraf bugün çekildi! Her yer beyaza büründü

Bu fotoğraf bugün çekildi! Her yer beyaza büründü

Samsun’da bayram günü kahreden manzara!

Samsun’da bayram günü kahreden manzara!

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Önlem alındı, bu görüntü ortaya çıktı!

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Önlem alındı, bu görüntü ortaya çıktı!

İstanbul'da o görüntüyle karşılaşan pilotlar birbirini uyarıyor

İstanbul'da o görüntüyle karşılaşan pilotlar birbirini uyarıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.