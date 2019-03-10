Kırıkkale'de kumar operasyonu: 61 gözaltı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de polisi tarafından, kumar oynatıldığı belirlenen gece kulübüne düzenlenen operasyonda 61 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan gece kulübünde kumar oynatıldığı ihbarı aldı. Ekipler 3 aylık takibin ardından dün gece operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 2 kumar oynama makinesi, tombala topu ve tombala kartları ele geçirildi. Kumar oynadıkları tespit edilen 53 kişi ile yer temin ederek kumar oynattıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 61 kişi İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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