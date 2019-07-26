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Kırıkkale'de kurbanlık 40 koyun çalındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 16:37 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de hayvancılıkla uğraşan Şakir Çelik'in 65 kurbanlık koyundan 40'ı, ahırdan kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Kırıkkale'de kurbanlık 40 koyun çalındı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de hayvancılıkla uğraşan Şakir Çelik'in 65 kurbanlık koyundan 40'ı, ahırdan kimliği belirsiz kişilerce çalındı.
Kentte oturan Şakir Çelik'in Kurban Bayramı'nda satmak için yetiştirdiği 40 koyun, önceki gün gece saatlerinde çalındı. Sabah uyandığından koyunlarının çalındığını gören Çelik, büyük şok yaşadı. Çelik'in ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri, ahır çevresinde incelemelerde bulundu. Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
'HIRSIZLARDAN, KOYUNLARIMI GERİ GETİRMELERİNİ İSTİYORUM'
Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlık hayvan satışı yaptığını ifade eden Çelik, "Gece uyuyakalmışım, kimliği belirsiz kişi veya kişiler ahıra girerek 40 hayvanı çalmış ve bir kilometre ileride kamyona yüklemiş. Mağdur durumdayım, hayvanlarımın bulunmasını istiyorum. Hırsızların adaletin karşısına çıkarılmasını istiyorum. Çalınan hayvanlarımın piyasa değeri 55-60 bin lira civarında" dedi.
Ahırında bulunan 65 koyundan 45'inin satışı için anlaştığını; ancak parasını arife günü teslim ettikten sonra alacağını ifade eden Çelik, "Ben şimdi koyunlarımı sattığım insanlara ne diyeceğim? Herkese yalancı çıkacağım. Hırsızlardan koyunların geri getirmelerini istiyorum" dedi.

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Kırıkkale'de kurbanlık 40 koyun çalındıKırıkkale'de kurbanlık 40 koyun çalındıKırıkkale'de kurbanlık 40 koyun çalındı

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