Kırıkkale'de kurtların saldırdığı 15 koyun telef oldu

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde mandırada kurtların saldırısına uğrayan 15 koyun, telef oldu.

İlçeye bağlı Kenanbeyobası köyünün Soğuk Pınarı yaylasında, Ahmet Özçam ve İbrahim Göksu'ya ait mandırada bulanan küçükbaş hayvanlar, gece kurtların saldırısına uğradı. Sabah mandırdada koyunların eksik olduğunu fark eden Ahmet Özçam ve ortağı İbrahim Göksu, çevrede arama yaptı. 15 koyun, mandıradan yaklaşık 500 metre uzaklıktaki alanda telef olmuş şekilde bulundu. Koyunlara, kurtların saldırdığı ve mandıradan açık alana sürüklendikleri belirlendi. Mandırada bulunan çobanın gece durumu fark etmediği öğrenilirken, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sırrı Yılmaz da yaylada inceleme yaptı.

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