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Kırıkkale'de mandıraya kumar operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 01:25 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de mandırada tombala ve kumar oynatıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 54 kişi gözaltına alındı

Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde kumar oynadıkları tespit edilen 46 kişi ile yer temin ederek kumar oynattıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Doğanay Mahallesi'nde bir mandırada kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

2 aylık teknik ve fiziki çalışmanın ardından düzenlenen operasyonda ekipler, kumar oynama makinesi, sayıların ekrana yansıtılmasını sağlayan projektör, tombala topu, tombala kartları ve plastik pul ele geçirdi.

Operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 46 kişi ile yer temin ederek kumar oynattıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 54 kişi İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
kırıkkale kumar tombala

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