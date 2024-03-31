Kırıkkale'de MHP'li belediye başkan adayına silahlı saldırı
Mynet Haber
3 saat önce
YORUM YAP0
Kırıkkale'de, Bahşılı ilçesi belediye başkan adayı MHP'li Halil İbrahim Bişkin'in aracına silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda tüfekten çıkan saçmalar aracın camı ile kaportasına isabet ederken, olayda yaralanan olmadı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum