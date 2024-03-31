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Kırıkkale'de MHP'li belediye başkan adayına silahlı saldırı

Mynet Haber

Mynet Haber

3 saat önce

Kırıkkale'de, Bahşılı ilçesi belediye başkan adayı MHP'li Halil İbrahim Bişkin'in aracına silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda tüfekten çıkan saçmalar aracın camı ile kaportasına isabet ederken, olayda yaralanan olmadı.

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