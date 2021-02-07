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Kırıkkale’de MHP’li belediye başkanı saldırıya uğradı

07.02.2021 23:18 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’nin Yahşihan Belediye Başkan Osman Türkyılmaz, kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğrayıp darp edildi.Olay, akşam saat 20.00 sıralarında ilçe merkezi Hacıbey Mahallesinde meydana geldi.

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediye Başkan Osman Türkyılmaz, kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğrayıp darp edildi.
Olay, akşam saat 20.00 sıralarında ilçe merkezi Hacıbey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Yahşihan İlçe Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, rutin saha denetimleri esnasında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin saldırmasıyla darp edildi. Dizinden yara alan Başkan Türkyılmaz, kendi imkanıyla Tıp Fakültesi Hastanesine giderek tedavi oldu. Türkyılmaz, doktorların kontrollerinin ardından taburcu edildi.
Olayın ardından emniyet güçleri tarafından kimliği belirsiz şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sosyal medyadan açıklama yaptı, sevenleri yalnız bırakmadı
Olayı duyan ilçe halkı Türkyılmaz’ın evinin önüne gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Konuyla ilgili Türkyılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün akşam saatlerinde yaptığım yürüyüşler esnasında bilinmeyen bir şahıs tarafından darp edildim. Sağlığımda herhangi bir sıkıntı yoktur. Arayan soran tüm dostlarıma teşekkür ederim” dedi.

"Saldırıya uğradım"
İHA muhabirine yaşadığı anları anlatan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ilçede saha çalışmalarını denetleme sırasında kimliği belirsiz kişi tarafından saldırıya uğrayıp, darp edildiğini söyledi. Sağlığında herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade eden Türkyılmaz, şunları kaydetti:
“Bütün yapmış olduğum saha denetimlerinde yürürken kimliğini bilmediğim bir vatandaş geldi. Selam verdim. ‘Vay şerefsiz’ dedi saldırdı. Dizime vurdu. Yakamdan sarıldı. Buradan sevenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Dualarını eksik etmesinler. Sağlığımda herhangi bir sıkıntı yok. Bir gün dinlenip ertesi gün yine işimizin başında olacağız. Yine biz sahalarda olmaya devam edeceğiz. Bizleri yıldıramazlar. Bizim işimiz hizmet etme işimiz. Önemli olan buradan vatandaşlarımıza selam ve saygılarımı iletiyorum.”

"Tehdit ediliyorum"
Daha önceden de tehditler aldığını belirten Türkyılmaz, “Tehdit alıyordum. Çünkü biliyorsunuz Yahşihan büyük bir bölge. Hatalı işler vardı. O hatalı işleri düzeltmeye çalışıyoruz. Tehditlerimiz vardı. Olayın sıcaklığıyla ne olduğunu bilmiyoruz ama hemen hastaneye geçtik. Sağ olsun doktorlar ilgilendiler. Şu anda da evimde dinleniyorum. İstirahat halindeyim. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Kimliği belirli değil. Emniyetimiz çalışıyor. Herkes rahat olsun. İşimizin başındayız. Sağlığımız yerinde” ifadesini kullandı.

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