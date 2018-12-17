Kırıkkale'de minibüs ve iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE'de, minibüs ile iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Samsun karayolunun Osmangazi Kavşağı'nda meydana geldi. Hülya Masum yönetimindeki 34 HH 7058 plakalı otomobil, karşıdan gelen Oğuz Göçer yönetimindeki 71 S 0006 plakalı servis minübüsü ve Büşra Göçer'in kullandığı 71 EP 561 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI



