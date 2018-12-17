HABER

Kırıkkale'de minibüs ve iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 15:49 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de, minibüs ile iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de minibüs ve iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE'de, minibüs ile iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kırıkkale- Samsun karayolunun Osmangazi Kavşağı'nda meydana geldi. Hülya Masum yönetimindeki 34 HH 7058 plakalı otomobil, karşıdan gelen Oğuz Göçer yönetimindeki 71 S 0006 plakalı servis minübüsü ve Büşra Göçer'in kullandığı 71 EP 561 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kırıkkale'de minibüs ve iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

PARTNERGoogle telefondan artık böyle görünüyor!Google telefondan artık böyle görünüyor!
Satacağı sabunun ismi ‘Mardin Monroe’ olacakSatacağı sabunun ismi ‘Mardin Monroe’ olacak
Prof. Dr. Bağcı: Fırat'ın doğusuna operasyon uluslararası alanda sorun çıkarmazProf. Dr. Bağcı: Fırat'ın doğusuna operasyon uluslararası alanda sorun çıkarmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Böylesi ilk kez oluyor! AK Parti'de teşkilat ayaklandı

Böylesi ilk kez oluyor! AK Parti'de teşkilat ayaklandı

Hakan Yılmaz'ın ismi Fatih Sarıalioğlu ve Şafak Sezer arasındaki görüşmede geçti

Hakan Yılmaz'ın ismi Fatih Sarıalioğlu ve Şafak Sezer arasındaki görüşmede geçti

Kartlarınızdaki puanlar için son günler

Kartlarınızdaki puanlar için son günler

Gergin anlar! AK Partili Fikri Işık, dışarı attırdı

Gergin anlar! AK Partili Fikri Işık, dışarı attırdı

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

Kalp krizi geçirdiği 7 saat sonra anlaşıldı! O hastanın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Kalp krizi geçirdiği 7 saat sonra anlaşıldı! O hastanın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

Satacağı sabunun ismi ‘Mardin Monroe’ olacak

Satacağı sabunun ismi ‘Mardin Monroe’ olacak

Kalp krizi geçirdiği 7 saat sonra anlaşıldı! O hastanın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Acil serviste 7 saat bekletildi! Doktor geldiğinde çok geçti...

İstanbul'daki operasyonda yakalanan polis bakın kim çıktı!

İstanbul'da yakalanan polis bakın kim çıktı!

İstanbul'a bir de böyle bakın

İstanbul'a bir de böyle bakın

Dehşet anları kamerada! Arkasından sessizce yaklaştı ve...

Dehşet anları kamerada! Arkasından sessizce yaklaştı ve...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.