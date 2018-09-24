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Kırıkkale'de öğretmene şiddet protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 13:45 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de öğretmene şiddet protesto edildi

Kırıkkale'de eğitim sendikaları, Şehit Ramazan Bekar İlkokulu sınıf öğretmeni Gülnihal Cünnük'ün darbedilmesini kınadı.

Okul bahçesinde toplanan Eğitim-Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Sen ve Eğitim-İş sendikalarının üyeleri, Cünnük'e yönelik şiddeti protesto etti.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Türk Eğitim-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Yücel Karabacak, öğretmene şiddet olaylarının artık sıradanlaştığını, üçüncü sayfa haberleri arasına girdiğini bu durumun son derece üzüntü verici olduğunu söyledi.

Öğretmenlere şiddet vakalarının, eğitim hayatının hayati problemlerinden biri haline dönüştüğünü ileri süren Karabacak, şunları kaydetti:

"Bu acı vakaların sonuncusu 20 Eylül'de Kırıkkale'de oldu. Şehit Ramazan Bekar İlkokulu sınıf öğretmeni Gülnihal Cünnük hocamız, bazı veliler tarafından görevi başında çirkin bir saldırıya uğramış, acımasızca darbedilmiştir. Öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, acil şifalar diliyoruz. Şiddeti, nefretle kınıyor, reddediyor ve telin ediyoruz. Cezai yaptırımın uygulanması için hukuki ve yasal süreçlerin sendikalarca hassasiyetle takip edileceğinin bilinmesini istiyoruz. Şiddet vakaları konusunda önleyici ve caydırıcı tedbirlerle ilgili mevzuat düzenlemeleri zaman kaybedilmeksizin hayata geçirilmeli."

Sınıf öğretmeni Cünnük de "Çok çirkin bir olay. Ayağıma takılan dikenler beni yıldıramayacak. Ben vatanıma, milletime, çocuklarıma canım pahasına hizmet etmeye devam edeceğim. Bu sadece bana kalkmış bir el değil, bütün öğretmen arkadaşlarıma kalkan bir eldir. Ben öğrencilerimin yanındayım. Benim için önemli olan yetiştirdiğim çiçekler." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu, CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, sendika temsilcileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Şehit Ramazan Bekar İlkokulu sınıf öğretmeni Gülnihal Cünnük 20 Eylül'de bazı kadın veliler tarafından darbedilmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Cünnük, olayın ardından şüphelilerden şikayetçi olmuştu.

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kınama öğretmen şiddet Türk Eğitim-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Yücel Karabacak

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