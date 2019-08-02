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Kırıkkale’de öldürülen inşaat bekçisinin şüphelileri yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 16:22 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de 6 ay önce inşaat bekçisini öldüren 2 şüpheli, cinayette kullanılan silahla birlikte gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki Hacıbey Mahallesi 362.

Kırıkkale’de öldürülen inşaat bekçisinin şüphelileri yakalandı

Kırıkkale’de 6 ay önce inşaat bekçisini öldüren 2 şüpheli, cinayette kullanılan silahla birlikte gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki Hacıbey Mahallesi 362. Sokak’taki inşaatta gece bekçiliği yapan Zekai Turhal (58), 8 Şubat 2019 tarihinde kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu öldürüldü.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öldürülen Zekai Turhal’ın cinayet şüphelilerini tespit ederek 6 ay boyunca fiziki ve teknik takibe aldı. Kriminal çalışmaları da değerlendiren ekipler, il merkezinde çeşitli ikametlere düzenlediği operasyon sonucunda cinayette kullanılan silah ele geçirerek, F.B. (31) ile M.Ö. (43) isimli şüphelileri gözaltına aldı. Sağlık kontrollerinden geçen 2 şüpheli, emniyetteki soruşturma işlemlerinin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edildi.

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