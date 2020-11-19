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Kırıkkale’de ’oto fareleri’ yakalandı: 2 tutuklama

19.11.2020 10:59 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de ’oto fareleri’ yakalandı: 2 tutuklama

Kırıkkale’de farklı tarihlerde 6 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale kent merkezinde üç gün içerisinde Gündoğdu, Etiler, Sanayi ve Bahçelievler mahallelerinde park halindeki kamyonetlerden çeşitli hırsızlık olayları meydana geldi.

Kırıkkale’de farklı tarihlerde 6 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale kent merkezinde üç gün içerisinde Gündoğdu, Etiler, Sanayi ve Bahçelievler mahallelerinde park halindeki kamyonetlerden çeşitli hırsızlık olayları meydana geldi. Kentte gerçekleşen 6 farklı hırsızlık olayında araçlardan başta akü olmak üzere 12 bin 250 lira değerinde araç parçaları çalındı. Olaylar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarının 74 DH 308 plakalı araç ile M.V.Ö. (19), E.B. (20), E.A. (17) ve H.S. Ö. (15) tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon başlatan ekipler, 4 şahsı gözaltına aldı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ertesi gün tekrar gözaltına alındılar
Sanayi Mahallesi’nde yaşanan hırsızlık olayının da şüphelisi oldukları belirlenen şahıslar, savcılığın talimatı ile ertesi gün tekrar gözaltına alındı. Şahıslardan M.V.Ö. ile E.B. tutuklanırken, E.A. ve H.S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayın ardından bahse konu akülerin bulunmasına yönelik çalışmalar yürüten polis ekipleri, akülerin O.Z. tarafından satın alındığını belirledi. Şahıs hakkında ‘Suç eşyasını satın almak veya kabul etmek’ suçundan hakkında işlem yapıldı. Söz konusu aküler de sahiplerine teslim edildi.

Kırıkkale’de ’oto fareleri’ yakalandı: 2 tutuklama

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