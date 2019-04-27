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Kırıkkale'de otomobil devrildi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 01:38 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de otomobil devrildi: 2 yaralı

Kırıkkale'de bariyerlere çarpan otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Mustafa Kayadibi idaresindeki 16 ASL 53 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolu TÜPRAŞ Rafinerisi mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Ali Yorulmaz yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
kırıkkale trafik kazası

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