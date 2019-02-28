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Kırıkkale'de otomobil ile tır çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 21:50 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de otomobil ile tır çarpıştı: 4 yaralı

Kırıkkale'de otomobil ve tırın çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Ertuğrul Baloğlu idaresindeki 06 LZZ 68 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 06 EA 8035 plakalı tır, Kırıkkale-Ankara kara yolu Kırıkkale Üniversitesi mevkisinde çarpıştı.

Yaralanan otomobil sürücüsü, eşi İsmihan ile çocukları Betül Yaren ve Sebahat Sude Baloğlu, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle tırın altına sıkışan otomobil, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kırıkkale trafik kazası

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