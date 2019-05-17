Kırıkkale'de otomobil ile traktör çarpıştı: 7 yaralı

Kırıkkale'de otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 16 UE 446 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 44. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bankette seyreden karayollarına ait 06 JUC 40 plakalı yol süpürme traktörüne çarptı.
Kazada, otomobilde ve traktörde bulunan Kenan A, Fahrettin B, Gökhan B, Adem B, Hakan T, Mehmet Ö. ile Muhammer Z. yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale'deki hastanelere kaldırıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum