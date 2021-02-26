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  4. Kırıkkale’de otomobil kamyona ok gibi saplandı: 2 yaralı

Kırıkkale’de otomobil kamyona ok gibi saplandı: 2 yaralı

26.02.2021 20:11 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de sürücüsünün aşırı sürat yapması nedeniyle otomobil kamyona ok gibi saplandı.

Kırıkkale’de sürücüsünün aşırı sürat yapması nedeniyle otomobil kamyona ok gibi saplandı. Hurdaya dönen araçta 2 genç yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza Ş. (22) idaresindeki 71 FK 557 plakalı otomobil, sürücüsünün aşırı sürat yapması sonucu Mustafa K.’nın kullandığı 37 AF 370 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Hamza Ş. ile arkadaşı Ahmet Ç. (25), ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 yaralının sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Otomobilde ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Trafik polisi, 35 metre firen ölçümü yapılan kaza yerinde incelemelerde bulundu. Kaza nedeniyle kara yolundaki trafiğin akışı bir süreliğine tek şerit üzerinden sağlandı. Kazalı otomobilin çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden çift şerit olarak trafiğe açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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