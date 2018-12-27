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Kırıkkale'de otomobil kundaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 20:26 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de otomobil kundaklandı

Kırıkkale'de park halindeki otomobil, kundaklama sonucu çıkarılan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Yeşilöz Caddesi'nde müstakil bir evin bahçesindeki Pınar I'ya ait 19 UB 536 plakalı otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateşe verildi.

Aracın alevler içinde kaldığını gören vatandaşlar, yangına ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını çevreye sıçramadan söndürdü.

Kullanılamaz hale gelen araçta yapılan inceleme sonucu olayın kundaklama olduğunu belirleyen polis ekipleri, fail veya faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
kırıkkale kundaklama otomobil

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