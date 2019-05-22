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Kırıkkale'de otomobil minibüse çarptı: 8 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 22:06 | Son Güncelleme

KAZA ANINA AİT KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin minibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobil minibüse çarptı: 8 yaralı (2)

KAZA ANINA AİT KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin minibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Akşam saatlerinde meydana gelen kazayla ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı. Aynı istikamete seyreden bir aracın ön kamerasına yansıyan kazada, arkadan hızla gelen Hikmet Kaya idaresindeki otomobilin minibüse hızla çarptığı ve minibüsün 2 kez bariyerlere çarparak döndüğü görüldü. Ayrıca, kazaya karışan otomobilin sürücüsü Hikmet Kaya’nın, kaza sonrası aracını kontrol etmesi de kameraya yansıdı.

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Kırıkkale'de otomobil minibüse çarptı: 8 yaralı (2)Kırıkkale'de otomobil minibüse çarptı: 8 yaralı (2)

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