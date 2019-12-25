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  4. Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 16:57 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'nin Karakeçili ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'nin Karakeçili ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Karakeçili hastane kavşağında meydana geldi. Ankara'dan Kırşehir'e giden Selim Şahin (43) yönetimindeki 06 JD 951 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Selim Şahin ile otomobilde bulunan akrabaları Hüseyin Şahin (65) ve Sinan Şahin (45) yaralandı. Yaralı 3 kişi, ambulanslar ile Kırıkkale'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Sinan Şahin, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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