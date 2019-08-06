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Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 3'ü çocuk 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 18:02 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 3'ü çocuk 6 yaralı

Kırıkkale'de, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Muammer Terzi idaresindeki 34 KT 3657 plakalı otomobil, Kırıkkale-Yozgat kara yolu Çerikli beldesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, Emel (36), Zeynep Nehir (6), Alperen (4) ve Bahar Terzi (59) ile Esra (34) ve Emir Kaan Mısıroğlu (2) yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
kırıkkale trafik kazası

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