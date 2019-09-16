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Kırıkkale'de otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 23:49 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı

Kırıkkale'de otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Hakan Ulusu (31) idaresindeki 06 RJP 31 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu Bağlarbaşı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampoldeki su kanalına devrildi ve kanalda metrelerce sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, araçta sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulanan Nil Pınar Akbaş (22), 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kırıkkale trafik kazası

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