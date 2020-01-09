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  4. Kırıkkale'de otomobil takla attı: 2 yaralı

Kırıkkale'de otomobil takla attı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 09:24 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobil takla attı: 2 yaralı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Ahmet Erdal (32) yönetimindeki 06 KM 649 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrilip, takla attı. Kazada sürücü Ahmet Erdal ile yanında bulunan Metehan Şeker (23) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kırıkkale'de otomobil takla attı: 2 yaralı

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