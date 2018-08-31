Kırıkkale'de otomobil takla attı: 3 yaralı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, kontrolden çıkan otomobilin takla atarak orta refüje devrilmesi sonucu 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kırıkkale'ye bağlı Yahşihan ilçesinin Irmak köyü meydana geldi. Ankara’dan Yozgat istikametine giden Atilla Salman yönetimindeki 66 KF 552 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra orta refüje devrildi. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü Atilla Salman ile Makbule Salman ve Münip Salman ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
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