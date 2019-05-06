HABER

Kırıkkale'de otomobilden çanta hırsızlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 21:16 | Son Güncelleme

Park halindeki otomobilden içinde 10 bin lira ve ziynet eşyası olan çanta çalındı

Kırıkkale'de park halindeki otomobilden içinde 10 bin lira ve ziynet eşyası olan çantanın çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İsmail Özkan, Ovacık Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde, içinde 10 bin lira ve ziynet eşyası olan çantayı otomobiline bıraktı.

Caddeye gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler otomobilin camını kırarak çantayı alıp kaçtı.

Hırsızlığı gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerini bildirdi.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan bir marketin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin otomobille kaçmaya çalışırken minibüse arkadan çarpması ve vatandaşların koşuşturması yer alıyor.

PARTNERMakyajsız kraliçeMakyajsız kraliçe
Şehit ailelerine ve gazilere devlet övünç madalyası ve beratı verildiŞehit ailelerine ve gazilere devlet övünç madalyası ve beratı verildi
Kahreden haber geldi: 1 asker şehitKahreden haber geldi: 1 asker şehit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
güvenlik kamerası hırsızlık kırıkkale

En Çok Okunan Haberler

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

Şampiyon olduklarını uçakta öğrendiler

Şampiyon olduklarını uçakta öğrendiler

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

YSK'dan AK Parti'nin KHK'lılarla ilgili itirazı hakkında karar

YSK'dan AK Parti'nin KHK'lılarla ilgili itirazı hakkında karar

YSK'da kritik oturum başladı!

YSK'da kritik oturum başladı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi açıkladı: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Dışişleri Bakanlığı,Ermeni teröristin cenazesinin kalıntılarının Erivan'da gömülmesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Sarıyer'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 yaralı

İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var

'Ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

'Ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

Nesli tükenme tehlikesi geçiren ceylanları evinin bahçesinde besliyor

Bahçesinde ne olduğunu duyan koşarak oraya gidiyor!

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan avukatlarıyla görüştü

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.