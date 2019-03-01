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Kırıkkale'de otomobille TIR çarpıştı: 2 si çocuk, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 07:48 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de otomobille TIR'ın çarpıştığı kazada, 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobille TIR çarpıştı: 2 si çocuk, 4 yaralı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de otomobille TIR'ın çarpıştığı kazada, 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerine Kırıkkale- Ankara karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Ertuğrul B. yönetimindeki 06 LZZ 68 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 06 EA 8035 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ertuğrul B. ile eşi İsmihan, çocukları Betül Yaren ve Sebahat Sude B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazada TIR'ın altına sıkışan otomobil, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı. Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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Kırıkkale'de otomobille TIR çarpıştı: 2 si çocuk, 4 yaralıKırıkkale'de otomobille TIR çarpıştı: 2 si çocuk, 4 yaralıKırıkkale'de otomobille TIR çarpıştı: 2 si çocuk, 4 yaralı

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