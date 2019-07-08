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Kırıkkale'de pantolon hırsızı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 23:38 | Son Güncelleme

 KIRIKKALE'de, 34 evden pantolon ve kıyafet çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan Turcan E.

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, 34 evden pantolon ve kıyafet çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan Turcan E. (59), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte son dönemde evlerden pantolon ve kıyafet çalınması ile ilgili çalışma başlattı. Hepsi de 1'nci katta olan 34 eve balkon kapısı veya pencerelerden girerek, hırsızlık yaptığı belirlenen Turcan E., yaklaşık 3 ay süren çalışmanın ardından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin, aynı suçtan cezaevinde bir süre yattığı ve 8 ay önce tahliye olduğu öğrenildi. Evlerden değerli eşya yerine pantolon, elbise türü kıyafetler çaldığı belirlenen şüpheli, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

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