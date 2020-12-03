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Kırıkkale’de polislere çirkin saldırı

03.12.2020 13:43 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de polis memurlarına mukavemet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si tutuklandı.Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Sanayi Mahallesi’nde gerçekleşen bir hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Kırıkkale’de polis memurlarına mukavemet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Sanayi Mahallesi’nde gerçekleşen bir hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler Karşıyaka Mahallesi 2281. Sokak’ta şüpheli şahıslar üzerinde araştırma yaptığı esnada E.P., H.P., U.P., N.P., K.P. ve M.M. isimli şahıslar, yola moloz ve taşlar yığarak araçları durdurdu. Polislere direnerek tehdit ve hakaretlerde bulunan şahıslar, ekip araçlarını da taşlayıp zarar verirken, 3 polis memuruna da mukavemet gösterdi. Bir polis memurunun elinin kırıldığı olayda takviye ekiplerin olay yerine intikal etmesiyle şüpheli 5 şahıs yakalanırken, 1 kişi kaçtı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan U.P. ve yaşı küçük E.P. tutuklanırken, M.M., H.P. ile N.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Her yerde aranan firari şüpheli K.P. hakkında ise tutuklama kararı verildi.

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