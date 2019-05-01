HABER

Kırıkkale’de Ramazan öncesi gıda işletmelerine denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 15:52 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de Ramazan ayı öncesinde fırınlar başta olmak üzere gıda işletmeleri ve imalathaneler denetledi.

Kırıkkale’de Ramazan ayı öncesinde fırınlar başta olmak üzere gıda işletmeleri ve imalathaneler denetledi. Denetimlerde öncelikli olarak hijyen koşulları incelendi.
Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı gıda ve kontrol görevlileri ekipleri tarafından vatandaşların sağlıklı ve kaliteli bir hizmet alabilmesi için gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik Ramazan öncesinde denetim yapıldı. Denetimlerde işletme sahiplerine ve çalışanlara gıda güvenliği, personel hijyeni ve kayıt belgesi alma zorunluluğu konularında bilgilendirmeler yapıldı. Kırıkkale’de başta fırın, pastahane ve unlu mamul üretimi yapan iş yerleri olmak üzere gıda satış ve toplu tüketim yerleri dahil çok sayıda gıda işletmesi denetime tabi tutuldu.
Denetimler hakkında açıklama yapan Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, “5996 sayılı Yasa’nın bizim bakanlığa vermiş olduğu sorumluluk ve yetki çerçevesinde hem gıda güvenliği açısından hem toplum sağlığının korunması açısından düzenli bir şekilde ilimizde bulunan 2 bin 300 civarında gıda işletmesini denetliyoruz. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte tüketicilerimizin Ramazan ayında çok fazla seçici olmama gibi durumunu da göz önünde bulundurarak mevzuata uygun olarak satış yapıp yapmadıklarını denetlemek, bu konuyla ilgili varsa bir aksaklıklar giderilmesi ve uyarılması noktasında bir çalışma yürütüyoruz. Bugün de bu kapsamda ilimiz merkezde bulunan büyük bir işletmedeyiz. Bu işletmede hem manav kısmı hem unlu mamuller hem süt ve et ürünlerinin satışının yapıldığı market bölümünün olduğu bir işletme. Tüketici sirkülasyonunun çok yoğun olduğu işletme. Bu açıdan buraya bugün denetime başladık. İnşallah herhangi bir aksaklıkla karşılaşmayacağız ama karşılaştığımız halinde de hem gerekli uyarıları yapacağız hem de mevzuatın yasaların gerektirdiği işlemleri başlatacağız” dedi.

Kırıkkale’de Ramazan öncesi gıda işletmelerine denetim

Kırıkkale’de Ramazan öncesi gıda işletmelerine denetim

Kırıkkale’de Ramazan öncesi gıda işletmelerine denetim

Kırıkkale’de Ramazan öncesi gıda işletmelerine denetim

Kırıkkale’de Ramazan öncesi gıda işletmelerine denetim

Kırıkkale’de Ramazan öncesi gıda işletmelerine denetim

Kırıkkale’de Ramazan öncesi gıda işletmelerine denetim

Kırıkkale’de Ramazan öncesi gıda işletmelerine denetim

Kırıkkale’de Ramazan öncesi gıda işletmelerine denetim

Kırıkkale’de Ramazan öncesi gıda işletmelerine denetim

Kırıkkale’de Ramazan öncesi gıda işletmelerine denetim

Kırıkkale’de Ramazan öncesi gıda işletmelerine denetim

Kırıkkale’de Ramazan öncesi gıda işletmelerine denetim
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

Yanal'dan Fenerbahçe iddiası

Yanal'dan Fenerbahçe iddiası

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği anda bakın ne yaptı

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği an bakın ne yaptı

1 Mayıs'ta İstiklal Marşı gerginliği

1 Mayıs'ta İstiklal Marşı gerginliği

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

1 Mayıs Türkiye'de böyle geçti

1 Mayıs Türkiye'de böyle geçti

Diyarbakır’da yol kavgası! 3 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır’da yol kavgası! 3 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'da son dakika terör operasyonu!

Diyarbakır'da sıcak temas! 2 terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.