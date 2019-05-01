Kırıkkale’de Ramazan öncesi gıda işletmelerine denetim

Kırıkkale’de Ramazan ayı öncesinde fırınlar başta olmak üzere gıda işletmeleri ve imalathaneler denetledi. Denetimlerde öncelikli olarak hijyen koşulları incelendi.

Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı gıda ve kontrol görevlileri ekipleri tarafından vatandaşların sağlıklı ve kaliteli bir hizmet alabilmesi için gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik Ramazan öncesinde denetim yapıldı. Denetimlerde işletme sahiplerine ve çalışanlara gıda güvenliği, personel hijyeni ve kayıt belgesi alma zorunluluğu konularında bilgilendirmeler yapıldı. Kırıkkale’de başta fırın, pastahane ve unlu mamul üretimi yapan iş yerleri olmak üzere gıda satış ve toplu tüketim yerleri dahil çok sayıda gıda işletmesi denetime tabi tutuldu.

Denetimler hakkında açıklama yapan Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, “5996 sayılı Yasa’nın bizim bakanlığa vermiş olduğu sorumluluk ve yetki çerçevesinde hem gıda güvenliği açısından hem toplum sağlığının korunması açısından düzenli bir şekilde ilimizde bulunan 2 bin 300 civarında gıda işletmesini denetliyoruz. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte tüketicilerimizin Ramazan ayında çok fazla seçici olmama gibi durumunu da göz önünde bulundurarak mevzuata uygun olarak satış yapıp yapmadıklarını denetlemek, bu konuyla ilgili varsa bir aksaklıklar giderilmesi ve uyarılması noktasında bir çalışma yürütüyoruz. Bugün de bu kapsamda ilimiz merkezde bulunan büyük bir işletmedeyiz. Bu işletmede hem manav kısmı hem unlu mamuller hem süt ve et ürünlerinin satışının yapıldığı market bölümünün olduğu bir işletme. Tüketici sirkülasyonunun çok yoğun olduğu işletme. Bu açıdan buraya bugün denetime başladık. İnşallah herhangi bir aksaklıkla karşılaşmayacağız ama karşılaştığımız halinde de hem gerekli uyarıları yapacağız hem de mevzuatın yasaların gerektirdiği işlemleri başlatacağız” dedi.