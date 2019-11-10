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Kırıkkale’de saat 9’u 5 geçe hayat durdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 10:09 | Son Güncelleme

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81’inci yıl dönümü nedeniyle Kırıkkale’de saat 9’u 5 geçe il genelinde sirenlerin çalmasıyla hayat durdu.Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81’inci yıl dönümünde Kırıkkale’de saygıyla anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81’inci yıl dönümü nedeniyle Kırıkkale’de saat 9’u 5 geçe il genelinde sirenlerin çalmasıyla hayat durdu.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81’inci yıl dönümünde Kırıkkale’de saygıyla anıldı. Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen anma töreninde çelenklerin Atatürk Anıtı’na sunulmasının ardından saat 9’u 5 geçe sirenlerin çalmasıyla birlikte 7’den 70’e herkes saygı duruşunda bulundu, akabinde İstiklal Marşı okundu.
Buradaki törenin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde Atatürk konulu resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
Törene Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Bakım Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ramazan Akbal, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

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