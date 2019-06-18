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Kırıkkale’de sağanak etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 13:14 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur nedeniyle menfezin çökmesi sonucu Yozgat-Kırıkkale Karayolu tek şerit olarak trafiğe kapandı.

Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur nedeniyle menfezin çökmesi sonucu Yozgat-Kırıkkale Karayolu tek şerit olarak trafiğe kapandı. Beldede 3 tane ev sular altında kaldı, vatandaşlar mağdur oldu.
Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde dün akşam saat 20.00’da başlayan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Sağanakla nedeniyle evleri su bastı. Tarım arazileri zarar gördü. Çerikli Belediyesine bağlı ekipler vidanjörlerle evlerdeki suları boşaltmak için çalışmalarını sürdürüyor. Evde mahsur kalan 2 yaşlı çift ise elektrik dağıtım şirketine ait aracın merdiveniyle kurtarıldı. Evlerin içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Kümes hayvanları ise selde telef oldu. Can ve yaralının olmadığı selde maddi hasar meydana geldi.
Gece yarısında Kırıkkale-Yozgat Karayolu menfez çökmesi nedeniyle iki yönlü ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışması sonucunda Kırıkkale-Yozgat istikametine ulaşım açılırken, ulaşıma kapanan Yozgat-Kırıkkale istikameti Çerikli beldesine 3 kilometre mesafedeki noktada yol yapım çalışmalar sürdürülüyor. Yozgat- Kırıkkale Karayolu alternatif olarak Göçübel mevkisinden trafiğin akışı sağlanıyor. Tarım arazileri sel nedeniyle de zarar gördü.
Evinin su alan Nazik Çeltik, “Annemle babam evin içerisindeydi. Gece 23.30 gibi bana telefon açtılar evi su bastı dediler. Geldiğimde annem ve babam evin içerisinde mahsur kalmıştı. Evin içi su doluydu. Eşyalarımız sular altında kaldı. Kömürlerimiz ahırlarımız her tarafımız su doldu. 2-3 tane duvarımız yıkıldı. Belediye’den kepçeyi getirerek kapıyı kırdırmak suretiyle evin içerisinde ki suyu tahliye ettik. Annem ve babam 3 saat suyun içerisinde mahsur kaldı. Evin içerisinde bel seviyesine kadar su oldu. Annem ile babamı TEDAŞ’ın merdiveniyle camdan uzatarak tek tek almak suretiyle kurtarabildik” diye konuştu.
Mülkiye Gözüyukarı (55), “Üst katın 5 basamağına kadar sel gelmiş. Aşağıda kilerim vardı orada hiçbir erzakım kalmadı. Aşağım mutfakta her şeyim şekerim unum anlatamam araba vardı oda mahvoldu. Önce Allah’a sonra büyüklerime güveniyorum ne yaparlarsa yapsınlar” şeklinde konuştu.
Mahir Çeltik (78), “Garajımda eskiden kalma arpa buğday vardı. Onu götürmüş 15-20 tavuk-civciv götürmüş” dedi.

Kırıkkale’de sağanak etkili oldu

Kırıkkale’de sağanak etkili oldu

Kırıkkale’de sağanak etkili oldu

Kırıkkale’de sağanak etkili oldu

Kırıkkale’de sağanak etkili oldu

Kırıkkale’de sağanak etkili oldu

Kırıkkale’de sağanak etkili oldu

Kırıkkale’de sağanak etkili oldu

Kırıkkale’de sağanak etkili oldu

Kırıkkale’de sağanak etkili oldu

Kırıkkale’de sağanak etkili oldu

Kırıkkale’de sağanak etkili oldu

Kırıkkale’de sağanak etkili oldu

Kırıkkale’de sağanak etkili oldu

Kırıkkale’de sağanak etkili oldu

Kırıkkale’de sağanak etkili oldu

Kırıkkale’de sağanak etkili oldu

Kırıkkale’de sağanak etkili oldu

Kırıkkale’de sağanak etkili oldu

Kırıkkale’de sağanak etkili oldu

Kırıkkale’de sağanak etkili oldu

Kırıkkale’de sağanak etkili oldu

Kırıkkale’de sağanak etkili oldu

Kırıkkale’de sağanak etkili oldu

Kırıkkale’de sağanak etkili oldu
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