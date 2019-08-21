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Kırıkkale'de sağanak etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 13:59 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de etkili olmaya başlayan sağanak nedeniyle, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kırıkkale'de sağanak etkili oldu

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de etkili olmaya başlayan sağanak nedeniyle, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Kentte öğle saatlerinde aniden bastıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur ile birlikte cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığındı. Yaklaşık yarım saat süren sağanak sonrası özellikle Hüseyin Kahya Mahallesi, Zafer ve Bankalar Caddesi'nde biriken suların tahliye edilmesi için belediye ekipleri tarafından çalışması başlatıldı.

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Kırıkkale'de sağanak etkili olduKırıkkale'de sağanak etkili olduKırıkkale'de sağanak etkili olduKırıkkale'de sağanak etkili oldu

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