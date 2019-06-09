Kırıkkale'de sağanak sele neden oldu

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de, aniden bastıran sağanak, kentte su baskınları ve taşkınlara neden oldu. Ev ve iş yerleri sel sularıyla dolarken, Sulakyurt ilçesinde haber alınamayan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kırıkkale’de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış, şehrin pek çok ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi. Aşırı yağıştan dolayı Sulakyurt ilçesindeki Kozlu Deresi taşması sonucu ilçeyle Kırıkkale arasındaki karayolu ulaşıma kapandı, ilçedeki 2 evi su bastı. Sel sonrası haber alınamayan Muzaffer Uysal’ın (70) bulunması için çalışma başlatıldı.

İlçede yaşanan sel felaketine ilişkin bilgi veren Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, "Şuan için çok üzüntülüyüz, ilçe halkı olarak zararımız çok büyük, aniden bastıran yağmur hayatımızı felç etti. İlçemiz dışından geçen dere yatağı aşırı yağmurdan dolayı taştı. Sulakyurt ile Kırıkkale arasında bulunan yol ise derenin altında kaldı. Yine ilçemizde bir kişinin kayıp olduğu bilgisi ulaştı. Umarım doğru değildir, rabbim Sulakyurt’un yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

KYK YURDUNUN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

​Yahşihan ilçesinde de etkili olan sağanak nedeniyle dükkanları su bastı. Yaklaşık 2 bin 500 öğrencinin kaldığı Ümmü Hatun Kız Yurdu’nun istinat duvarları çöktü. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, sel basan iş yerlerini ve caddeleri gezerek tahliye çalışmalarını takip etti.

FOTOĞRAFLI



