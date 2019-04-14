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Kırıkkale’de sağanak sele yol açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 19:16 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde sağanak yağışın ardından cadde ve sokakları sel aldı, dereler taştı.Sulakyurt ilçesinde şiddetini arttıran sağanak yağış ve dolu, dakikalar içerisinde cadde ve sokakları göle çevirdi.

Kırıkkale’de sağanak sele yol açtı

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde sağanak yağışın ardından cadde ve sokakları sel aldı, dereler taştı.
Sulakyurt ilçesinde şiddetini arttıran sağanak yağış ve dolu, dakikalar içerisinde cadde ve sokakları göle çevirdi. Etkili yağış nedeniyle caddelerde büyük su birikintileri oluştu. Sulakyurt Belediyesine ait ekipler tıkanan kanalları açmak için yoğun çaba sarf etti.
Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İlçemizde yoğun yağmur ve dolu yağışından sonraki sel, dere yataklarından taşan sel sonucunda tıkanan kanalizasyonlar, bozulan yollar, şükürler olsun can ve mal kaybımız olmadan atlattık. Allah’ım beterinden saklasın” ifadelerine yer verdi.

Kırıkkale’de sağanak sele yol açtı

Kırıkkale’de sağanak sele yol açtı

Kırıkkale’de sağanak sele yol açtı

Kırıkkale’de sağanak sele yol açtı

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