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Kırıkkale’de sağanak taşkına neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 08:09 | Son Güncelleme

KIRIKKALE’de, etkili olan sağanak, Bahçelievler ile Yuva mahallelerinin arasından geçen dere yatağının taşmasına neden oldu.

Kırıkkale’de sağanak taşkına neden oldu

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de, etkili olan sağanak, Bahçelievler ile Yuva mahallelerinin arasından geçen dere yatağının taşmasına neden oldu. Sel sularının içinde kalan otomobildeki 3 kişilik aile, mahallelinin yardımıyla kurtarıldı.
Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu. Bahçelievler ile Yuva mahallelerinin arasından geçen dere yatağı, sağanak nedeniyle taştı. Otomobille düğünden dönerken sel suyunun içinde kalan aynı aileden 3 kişi, mahalle sakinlerinin yardımıyla kurtarıldı.
Sulakyurt ilçesinde ise elektrik trafosuna yıldırım isabet etti. Elektriksiz kalan ilçede, sağanak nedeniyle 3 evi su bastı. Evlerinde mahsur kalan vatandaş, belediye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

FOTOĞRAFLI

Kırıkkale’de sağanak taşkına neden oldu

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