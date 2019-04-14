Kırıkkale'de sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'nin Sulakyurt ilçesinde, şiddetini artıran sağanak ve dolu yağışı, cadde ile sokakları göle çevirdi.

Sulakyurt ilçesinde şiddetini artıran sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. cadde ve sokaklar dakikalar içerisinde göle dönüştü. Etkili yağış nedeniyle caddelerde büyük su birikintileri oluştu. Sulakyurt Belediyesine ait ekipler tıkanan kanalları açmak için yoğun çaba sarf etti. Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, "İlçemizde yoğun yağmur ve dolu yağışından sonraki sel, dere yataklarından taşan sel sonucunda tıkanan kanalizasyonlar, bozulan yollar, şükürler olsun can ve mal kaybımız olmadan atlattık. Allah'ım beterinden saklasın, belediyecilik anlamında çalışmalarımıza başlayarak vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermeye gayret gösteriyoruz" dedi.

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