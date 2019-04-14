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Kırıkkale'de sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 22:41 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'nin Sulakyurt ilçesinde, şiddetini arttıran sağanak yağış ve dolu, cadde ve sokakları göle çevirdi.

KIRIKKALE'nin Sulakyurt ilçesinde, şiddetini arttıran sağanak yağış ve dolu, cadde ve sokakları göle çevirdi.
Sulakyurt ilçesinde şiddetini arttıran sağanak yağış ve dolu, dakikalar içerisinde cadde ve sokakları göle çevirdi. Etkili yağış nedeniyle caddelerde büyük su birikintileri oluştu. Sulakyurt Belediyesi'ne bağlı ekipler tıkanan kanalları açmak için yoğun çaba sarf etti.
Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, "İlçemizde yoğun yağmur ve dolu yağışından sonraki sel, dere yataklarından taşan sel sonucunda tıkanan kanalizasyonlar, bozulan yollar, şükürler olsun can ve mal kaybımız olmadan atlattık. Allah'ım beterinden saklasın, belediyecilik anlamında çalışmalarımıza başlayarak vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermeye gayret gösteriyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Tarlaları suların basması
- Belediye işçilerinin çalışması

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,(DHA)

*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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