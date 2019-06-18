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Kırıkkale'de sağanakta evinde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 21:34 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de sağanakta evinde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

Kırıkkale'de etkili olan sağanakta evi suyla dolan 79 yaşındaki kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kentte akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Osman Gazi Mahallesi'nde tek başına yaşayan Selbiye Kahraman'ın müstakil evinin suyla dolduğunu görenler itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri güçlükle eve girebildi. Yaşlı kadını, itfaiye eri sırtına alarak dışarı çıkardı.

Selbiye Kahraman, olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk kontrollerinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Kahraman'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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