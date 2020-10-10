HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kırıkkale’de ‘sahte içki’ operasyonu: 4 bin 819 litre ele geçirildi

Kırıkkale’de ‘sahte içki’ operasyonu: 4 bin 819 litre ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 12:46 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de jandarma ekiplerince 8 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 4 bin 819 litre ‘sahte içki’ ele geçirildi.Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezi ve köylerinde ‘sahte içki’ yapımına yönelik operasyonlar sürüyor.Jandarma ekiplerince kent genelinde yapılan operasyonda, 4 bin 819 litre ‘sahte içki’ ele geçirildi.

Kırıkkale’de ‘sahte içki’ operasyonu: 4 bin 819 litre ele geçirildi

Kırıkkale’de jandarma ekiplerince 8 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 4 bin 819 litre ‘sahte içki’ ele geçirildi.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezi ve köylerinde ‘sahte içki’ yapımına yönelik operasyonlar sürüyor.
Jandarma ekiplerince kent genelinde yapılan operasyonda, 4 bin 819 litre ‘sahte içki’ ele geçirildi. Ürettikleri ‘sahte içki’ ile insan sağlığını tehdit eden İ.Ş., D.E., E.G., H.E., E.E., A.R.Ö., C.D. ve D.P.’yi gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinin ardından karakoldaki ifadeleri alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kırıkkale’de ‘sahte içki’ operasyonu: 4 bin 819 litre ele geçirildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEROperasyon sonrası Seda Sayan!Operasyon sonrası Seda Sayan!
Şoke eden görüntüler! Bu halde basıldılarŞoke eden görüntüler! Bu halde basıldılar
KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans başvuru tarihleri bitiyor!KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans başvuru tarihleri bitiyor!
En Çok Okunan Haberler
Estetikten sonra imajını da değiştirdi!
Estetikten sonra imajını da değiştirdi!
Boşanma aşamasında yeni aşkını ilan etti!
Boşanma aşamasında yeni aşkını ilan etti!
Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda anlaştı
Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda anlaştı
Bir şehir onları arıyordu! Bu halde bulundular
Bir şehir onları arıyordu! Bu halde bulundular
Kaynanasını 'korona nedeniyle' öldürmek istedi
Kaynanasını 'korona nedeniyle' öldürmek istedi
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Meteoroloji'den 4 il için lodos ve kum fırtınası uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için lodos ve kum fırtınası uyarısı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Diğer Haberler
MSB'den Azerbaycan açıklaması
MSB'den Azerbaycan açıklaması
Çocukların cinsel içerikli görüntülerini paylaşanlara 17 ilde operasyon
Çocukların cinsel içerikli görüntülerini paylaşanlara 17 ilde operasyon
Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Bursa'da skandal görüntüler! Korona partisine şok baskın
Şoke eden görüntüler! Bu halde basıldılar
Dünyanın en büyük hangarlarından biri İstanbul Havalimanı'nda hizmete girdi
Dünyanın en büyük hangarlarından biri İstanbul Havalimanı'nda hizmete girdi
Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.