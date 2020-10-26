Kırıkkale’de "sahte içki" operasyonu: Bin 150 litre ele geçirildi

Kırıkkale’de jandarma ekiplerince, bir köy evine düzenlenen "sahte içki" operasyonunda 850 litre rakı ve 300 litre şarap ele geçirildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde insan sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte içkiye yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda, Sulakyurt ilçesine bağlı Sarıkızlı köyünde yaşayan H.B’nin evine "sahte içki" operasyonu düzenlendi. Burada yapılan aramada 850 litre sahte rakı, 300 litre sahte şarap ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.B. hakkında 5507 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında tahkikat devam ettiği belirtildi.



