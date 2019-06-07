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Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 21:24 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Keskin ilçesi Kırıkkale-Kayseri karayolu Şekerpınarı mevkiinde meydana geldi. Zekiye Daloğlu yönetimindeki 34 GA 742 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Zekiye Daloğlu ile otomobildeki Derkan Daloğlu, Ömer Ege Daloğlu, Mercan Dağ ve Fatih Dağ yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobilin, bayram tatili dönüşü İstanbul’a doğru seyir halinde olduğu öğrenildi.
Polis Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

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