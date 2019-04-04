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Kırıkkale’de sazlık yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2019 08:20 | Son Güncelleme

 KIRIKKALE’de, millet bahçesi yapılması planlanan sazlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırıkkale’de sazlık yangını

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de, millet bahçesi yapılması planlanan sazlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Bahşili ilçesinde Kızılırmak’ın kenarında bulunan sazlık alanda, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, akarsu kenarındaki yangına ulaşmakta güçlük çekti. Millet bahçesi yapılması planlanan alandaki yangın, itfaiye erlerinin uğraşları sonucu söndürüldü.

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