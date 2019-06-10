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Kırıkkale'de sel sularına kapılan yaşlı çoban sağ bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 10:19 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de sel sularına kapılan yaşlı çoban sağ bulundu

Sulakyurt ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan 75 yaşındaki çoban yaralı halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, dün, ilçeye bağlı Çebiş Deresi mevkisinde büyükbaş hayvanlarını otlatan Muzaffer Uysal, kuvvetli sağanak ve dolu nedeniyle taşan derenin sularına kapıldı.

Ailesi, Uysal'a ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, 112, AFAD, Jandarma, belediye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Gece boyunca arama çalışmasını sürdüren ekipler, Uysal'ı sabah saatlerinde mezarlığın yanındaki çalılıklarda buldu.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Uysal, Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan Sulakyurt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, sağanak yağıştan dolayı meydana gelen zararların telafisi için çalışmaların başladığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
çoban Kayıp kırıkkale sel suları

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