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Kırıkkale'de sele kapılan çift, hayatını kaybetti (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 14:17 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Ayvatlı köyünde sağanak nedeniyle 2 katlı ev yıkıldı.

Kırıkkale'de sele kapılan çift, hayatını kaybetti (2)- Yeniden

Arda ERDOĞAN- Hasan AKYILDIZ- İbrahim KÖRDEMİRCİ/SULAKYURT (Kırıkkale), (DHA)- KIRIKKALE'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Ayvatlı köyünde sağanak nedeniyle 2 katlı ev yıkıldı. Evin girişinde bulunan ahırdaki hayvanları kontrol etmek isterken, yıkılan evde sel sularına kapılan Mehmet Öztürk (55) ile eşi Fatma Öztürk (50), yaşamını yitirdi.
Olay, dün gece, ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Ayvatlı köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan 4 çocuk sahibi Fatma- Mehmet Öztürk çifti, saat 23.00 sıralarında başlayan sağanak sonrası 2 katlı evin girişinde ahır olarak kullanılan yerdeki büyükbaşlarını kontrol etmek istedi. Saat 01.00 sıralarında kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan sel nedeniyle çevresi boş arazi olan 2 katlı ev yıkıldı. Öztürk çifti de yıkılan evle birlikte sel sularına kapıldı. Durumu fark eden köylüler jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, AFAD, jandarma, sağlık, belediye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Çiftin bulunması için çalışma başlatıldı.
3 SAAT SONRA BULUNDU
Yapılan çalışma sonrası Öztürk çiftinin cesedi, yaklaşık 3 saat sonra evlerinin 2 kilometre uzağındaki derede bulundu. Cesetler otopsi yapılmak üzere Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu arada çifte ait 50 büyükbaş da telef oldu.
EVDEN GERİYE ZEMİNDEKİ BETONLAR KALDI
Köyde sağanağın verdiği hasar ise gün ağrınca ortaya çıktı. Sel nedeniyle Öztürk çiftinin yaşadığı evin çevresinin çamur yığınına döndüğü görüldü. Evden ise geriye sadece zemindeki betonlar kaldı. Eve yaklaşık 100 metre ileride ise iki traktörün çamur saplandığı, köydeki ekili arazilerin ise büyük zarar gördüğü belirlendi. Sel nedeniyle köyde İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kapanan yolların trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.
AK Parti İl Genel Meclis üyesi Hasan Çoban, sel haberi aldıktan sonra köye geldiklerini söyleyerek, "Köye geldiğimizde yaşlı çiftin kaybolduğunu öğrendik. Yaşlı çiftin aranması için yetkililer haber verdik. Daha sonra gece boyunca köyde arama yapıldı. Sabahın erken saatlerin çiftin cesetlerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta ulaşıldı" dedi.

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Kırıkkale'de sele kapılan çift, hayatını kaybetti (2)- YenidenKırıkkale'de sele kapılan çift, hayatını kaybetti (2)- YenidenKırıkkale'de sele kapılan çift, hayatını kaybetti (2)- YenidenKırıkkale'de sele kapılan çift, hayatını kaybetti (2)- Yeniden

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