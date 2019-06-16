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Kırıkkale'de sele kapılan çift, hayatını kaybetti (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 16:07 | Son Güncelleme

EKİLİ ARAZİLER BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ Sulakyurt ilçesine bağlı Ayvatlı köyünde 2 kişinin yaşamını yitirdiği selde, ekili araziler de büyük zarar gördü.

Kırıkkale'de sele kapılan çift, hayatını kaybetti (3)

EKİLİ ARAZİLER BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ
Sulakyurt ilçesine bağlı Ayvatlı köyünde 2 kişinin yaşamını yitirdiği selde, ekili araziler de büyük zarar gördü. Arpa, buğday, nohut üretimi yaparak geçimini sağlayan çiftçiler, arazilerinin büyük zarar gördüğünü söyledi. Çiftçilerden Erdal Bağcı, "Köyde yaklaşık 25 bin dönüm ekili arazi var. Bu 25 bin dönümün şu an en az 15 bini zarar gördü. Burası bağcılıkla uğraşır. Bu bağların tamamı hasar gördü. Ekili, dikili alanın yüzde 10'u kaldı. Ayvatlı köyü olarak 2 milyon liranın üzerinde zararımız var" dedi. İsmail Çoban ise, 1952 yılında aynı felaketin yaşandığını, bunda da 1 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

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Kırıkkale'de sele kapılan çift, hayatını kaybetti (3)

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