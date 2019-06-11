Kırıkkale’de selin yaraları sarılıyor

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası mağdur olan vatandaşların yaraları devlet tarafından sarılıyor.

Selin zarar verdiği bölgelerdeki çalışmaları yerinde inceleyen Vali Sezer, "Tabii bu bir afet. Yaklaşık 60 yıl öncede aynı şekilde yağış meydana gelmiş. Şu anda bulunduğumuz Koru köyünde yine 60 yıl önce büyük bir zarar oluşmuş. Gereken çalışmalar yapılıyor. Arkadaşların hepsi arazide. Tüm çalışmalarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz. Tüm zararları karşılanacak" dedi.

Kırıkkale’de 2 gün önce akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın en çok yaşandığı ve sel felaketinin olduğu Sulakyurt’taki taşan dereler çiftçilerin tarım arazilerine zarar verdi. Sel ile birlikte gelen kum ve çamur köy yollarını kapattı. Özel bir şirkete ait HES’teki kanalının patlaması sonrasında toprak çökmesi meydana geldi. İlçe merkezinde ise 1 köprü yıkıldı. Yaşanan felaketten dolayı elektrik telleri zarar gördü ve bazı köylere elektrik verilemedi. Ekipler tarafından 3 evde mahsur kalan aile kurtarıldı. Sel sırasında kaybolan 1 kişi de sağ olarak bulundu.

Kırıkkale Valiliği, sel mağduru vatandaşların yaralarını sarmak ve zarar tespiti için Kaymakamlık, Belediye, Özel İdare, AFAD, DSİ, Tarım İl Müdürlüğü, Jandarma ve Polis ekiplerini seferber etti. 24 saat boyunca çalışmalarını sürdüren ekipler, kapanan köy yollarını yeniden açtı. Elektrik verilemeyen bazı köylere yeniden elektrik verildi. Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve AFAD ekipleriyle birlikte tarım arazilerinde zarar tespiti için çalışma yapıyor. Yıkılan köprü içinde yeniden çalışmalar başlatıldı. İlçedeki dereler de sel felaketlerine karşı önlem için ıslah edilecek.

Sulakyurt’taki bazı bölgelerde çalışmaları yerinde inceleyen Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, selin en çok yaşandığı Koru köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Buradaki sel mağduru vatandaşlar yaşadıkları sıkıntı ve sorunları dile getirdi. Vali Sezer, devlet tarafından zararların karşılanıp, her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek sel felaketlerine karşı kalıcı bir çözüm için kurulan ekip ile birlikte çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Sel felaketinin sadece Sulakyurt’ta yaşanmadığını ve Sulakyurt’un 8 köyünde, ilçe merkezinde ve il merkezine bağlı köylerde de meydana geldiğini belirten Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Bununla ilgili olarak arkadaşlarımız, İl Özel İdare, Karayolları, DSİ yine jandarma ekiplerimiz 24 saat boyunca hiç ara vermeden çalışıyorlar. Köylerimizle ilgili olarak ulaşıma kapanan yollarımız vardı onların açılması tamamlandı. Elektrik verilemeyen köylerimiz vardı onlarla ilgili çalışmalar tamamlandı. Acil yapılması gereken sorunlar tamamen giderildi. İkinci aşama olarak burada kalıcı çözümler için bir planlama ve yine aynı şekilde projelendirme çalışmaları yapılıp bunların giderilmesi gerekiyor. Onunla ilgili olarak da ayrı bir ekip kurulup bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor” dedi.

Tarım arazilerinde zararların olduğunu belirten Sezer, “Tarım arazilerindeki zararlarla ilgili tarım müdürlüklerimiz tespit çalışmalarını yapıyor. İnşallah vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde gereken tüm tespitler ve onun sonucunda da gereken neyse yapılacaktır. Tabii bu bir afet, yaklaşık 60 yıl öncede aynı şekilde yağış meydana gelmiş. Şu anda bulunduğumuz koru köyünde yine 60 yıl önce büyük bir zarar oluşmuş. Gereken çalışmalar yapılıyor. Arkadaşların hepsi arazide. Tüm çalışmalarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz. Tüm zararları karşılanacak” şeklinde konuştu.

Vali Yunus Sezer’e İlçe Kaymakamı Gökhan Dolaş, Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.