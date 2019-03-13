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Kırıkkale'de servis şoförü başından vurulmuş halde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 04:22 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde, ailesinin haber alamadığı servis şoförü Zeki Sulukan (38), servis minibüsünün içinde başından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde, ailesinin haber alamadığı servis şoförü Zeki Sulukan (38), servis minibüsünün içinde başından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Kirazoğlu köyü yolu Kapaklı mevkiinde, akşam saatlerinde yoldan geçen bir kişi, yol kenarındaki servis minibüsünün içinde hareketsiz yatan kişiyi görerek polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, servis sürücüsünün aynı saatlerde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Zeki Sulukan olduğunu belirledi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Sulukan'ın başına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölüm haberini alan yakınları, olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Sulukan'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Keskin Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayın faillerinin yakalanması için soruşturma başlattı.

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